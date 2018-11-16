Москва 24 покажет, как город помогает людям с особенностями психического здоровья

Фото: Агентство "Москва"/Евгения Смолянская

19 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Вопросы толерантности и интеграции – жизнь и творчество людей с особенностями психического здоровья и развития".

В Москве пройдет фестиваль творчества людей с особенностями психического развития "Нить Ариадны", в котором примут участие творческие делегации из 18 стран и 40 регионов России. Это крупнейшее специализированное международное мероприятие, аналогов которому нет в мире. Масштабная комплексная реабилитационная программа, разработанная в Москве в 2010 году для людей с особенностями психического развития. Проводится в формате творческого конкурса, включающего семь номинаций: "Театральная", "Концертная", "Литературное творчество", "Фотография", "Кино", "Изобразительное и прикладное искусство", "Мультимедийные проекты (журналистика)". Научная часть фестиваля включает в себя конференции, семинары, лекции, мастер-классы, где обсуждаются проблемы современной психиатрии и психического здоровья, реабилитации и социальной интеграции.

На пресс-конференции речь пойдет о том, как живут в современном обществе люди с особенностями психического развития, с чем сталкиваются в повседневной жизни и какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы помочь им эффективно социализироваться.

В обсуждении участие примут:



Павел Келлер, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Георгий Костюк, главный психиатр города Москвы;

Аркадий Шмилович, президент Региональной общественной организации "Клуб психиатров", лауреат премии Правительства Москвы в области медицины, кандидат наук;

Мария Кулик, президент Межрегионального общественного благотворительного фонда "Качество жизни";

Николай Вороновский, журналист радиостанции "Зазеркалье".

Прямую трансляцию можно увидеть 19 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.