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Москва 24

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10 сентября, 16:06

Москва 24 покажет, как в этом году пройдет фестиваль "Круг света"

пресс-конференция фестиваль искусство

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Московскому международному фестивалю "Круг света", который в этом году будет проходить на семи площадках с 21 по 25 сентября.

Подробнее о программе праздника и участниках расскажут:

  • руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев;
  • директор Государственного академического малого театра России Тамара Михайлова;
  • генеральный директор Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;
  • директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;
  • заместитель директора по образовательной и просветительской работе Государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" Елена Верховская;
  • президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева;
  • креативные директора коммуникационной группы LBL Вячеслав Гаврилов и Владимир Демехин.

Прямую трансляцию можно увидеть 13 сентября в 12:00 на этой странице.

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