Москва 24 покажет, как в этом году пройдет фестиваль "Круг света"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Московскому международному фестивалю "Круг света", который в этом году будет проходить на семи площадках с 21 по 25 сентября.

Подробнее о программе праздника и участниках расскажут:



руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев;

директор Государственного академического малого театра России Тамара Михайлова;

генеральный директор Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;

директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;

заместитель директора по образовательной и просветительской работе Государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" Елена Верховская;

президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева;

креативные директора коммуникационной группы LBL Вячеслав Гаврилов и Владимир Демехин.

Прямую трансляцию можно увидеть 13 сентября в 12:00 на этой странице.