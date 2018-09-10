Москва 24 покажет, как в этом году пройдет фестиваль "Круг света"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Московскому международному фестивалю "Круг света", который в этом году будет проходить на семи площадках с 21 по 25 сентября.
Подробнее о программе праздника и участниках расскажут:
- руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев;
- директор Государственного академического малого театра России Тамара Михайлова;
- генеральный директор Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;
- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;
- заместитель директора по образовательной и просветительской работе Государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" Елена Верховская;
- президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева;
- креативные директора коммуникационной группы LBL Вячеслав Гаврилов и Владимир Демехин.
Прямую трансляцию можно увидеть 13 сентября в 12:00 на этой странице.