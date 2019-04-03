Москва 24 покажет, как пройдет мотомарш "Дороги Победы – на Берлин"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

5 апреля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная международному мотомаршу "Дороги Победы – на Берлин". Мотопробег стартует 26 апреля в Москве и пройдет по территории стран СНГ и Европы.

О маршруте, участниках акции и роли подобных мероприятий в борьбе с фальсификациями истории расскажут:



главный советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Российской Федерации Сергей Морозов;

президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов;

президент отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский;

представители мотоклуба "Ночные волки" Александр Шульц, Дариуш Качмарчик, Сергей Юрушкин.

Смотрите трансляцию 5 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.