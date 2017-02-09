Фото: ТАСС/Александра Краснова

Приложение "Узнай Москву Фото" вышло в финал международной премии в номинации "Лучшее мобильное приложение для оказания государственных услуг – 2017", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Международную премию учредил эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум. Таким образом он стимулирует власти внедрять инновационные сервисы, которые делают правительство более открытым для граждан.

Изначально за победу в номинации "Лучшее мобильное приложение для оказания государственных услуг – 2017" боролись 20 претендентов. Однако из всех заявок жюри выбрало пять, среди которых оказался и московский проект.

Победителей премии объявят на Международном правительственном саммите, который пройдет в Дубае с 12 по 14 февраля.