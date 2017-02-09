Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 20:54

Культура

Приложение "Узнай Москву Фото" вышло в финал международной премии

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Приложение "Узнай Москву Фото" вышло в финал международной премии в номинации "Лучшее мобильное приложение для оказания государственных услуг – 2017", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Международную премию учредил эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум. Таким образом он стимулирует власти внедрять инновационные сервисы, которые делают правительство более открытым для граждан.

Изначально за победу в номинации "Лучшее мобильное приложение для оказания государственных услуг – 2017" боролись 20 претендентов. Однако из всех заявок жюри выбрало пять, среди которых оказался и московский проект.

Победителей премии объявят на Международном правительственном саммите, который пройдет в Дубае с 12 по 14 февраля.

Приложение "Узнай Москву Фото" было запущено в октябре 2015 года. Оно работает по принципу Pokemon Gо, только в дополненной реальности пользователи ищут не Пикачу и Слоупока, а Пушкина, Чайковского, Гагарина и других знаменитых деятелей разных эпох. Пользователь получит возможность поймать персонажа, как только окажется в радиусе 50 метров от установленной на карте геометки двойника.

После этого игроки могут сфотографировать найденного трехмерного персонажа со всех сторон и сделать с ним селфи. Фигуры выполнены в высоком разрешении, что позволяет рассмотреть детали образа и особенности костюма того времени, в котором они жили.

С приложением "Узнай Москву" на улицах города можно "встретить" девять исторических личностей: Виктора Цоя, Петра I, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича, Наполеона Бонапарта, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Петра Чайковского и Юрия Гагарина. В марте в приложении появятся виртуальные копии Льва Толстого и Федора Достоевского.

Иностранные туристы смогут искать в столице 3D-копии известных исторических личностей с помощью англоязычной версии приложения.

