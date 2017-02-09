Фото: ТАСС/Александра Краснова
Приложение "Узнай Москву Фото" вышло в финал международной премии в номинации "Лучшее мобильное приложение для оказания государственных услуг – 2017", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Международную премию учредил эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум. Таким образом он стимулирует власти внедрять инновационные сервисы, которые делают правительство более открытым для граждан.
Изначально за победу в номинации "Лучшее мобильное приложение для оказания государственных услуг – 2017" боролись 20 претендентов. Однако из всех заявок жюри выбрало пять, среди которых оказался и московский проект.
Победителей премии объявят на Международном правительственном саммите, который пройдет в Дубае с 12 по 14 февраля.
После этого игроки могут сфотографировать найденного трехмерного персонажа со всех сторон и сделать с ним селфи. Фигуры выполнены в высоком разрешении, что позволяет рассмотреть детали образа и особенности костюма того времени, в котором они жили.
С приложением "Узнай Москву" на улицах города можно "встретить" девять исторических личностей: Виктора Цоя, Петра I, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича, Наполеона Бонапарта, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Петра Чайковского и Юрия Гагарина. В марте в приложении появятся виртуальные копии Льва Толстого и Федора Достоевского.
Иностранные туристы смогут искать в столице 3D-копии известных исторических личностей с помощью англоязычной версии приложения.