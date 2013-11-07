Форма поиска по сайту

Новости

07 ноября 2013, 21:41

Культура

Ксения Соколянская стала лауреатом премии "Золотой луч"

Ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская стала лауреатом премии "Золотой луч" в номинации "Лучший ведущий года". Торжественная церемония вручения национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения состоялась 7 ноября в Большом концертном зале РАН.

Ксения Соколянская закончила факультет журналистики МГУ. На телеканале "Москва 24" она ведет новости и программу "Стиль жизни".

Фото: M24.ru

Премия "Золотой луч" в этом году вручается уже в пятый раз. В конкурсе могут принять участие неэфирные тематические телеканалы, транслируемые посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке в России или за рубежом.

В этом году в конкурсе впервые приняли участие производители и дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов.

Премии присуждаются в номинациях: "Телеканалы: кино и сериалы, информация и публицистика, стиль жизни"; "Детский, Спортивный, Музыкальный каналы"; "Лучший ведущий" и другие.

Также на церемонии вручают специальные призы: "Открытие года", "Выбор жюри", "Выбор зрителей", "Выбор прессы", "Лучший телемагазин", "Иностранные каналы на русском языке".

