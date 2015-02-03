Литераторам вручат премии имени Антона Дельвига

4 февраля в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке состоится вручение литературной премии имени Антона Дельвига – первого редактора "Литературной газеты". Будут награждены писатели, которые сохраняют и развивают русский литературный язык.

Среди номинантов на премию – авторы романа-эпопеи "Долгий путь к себе" Владислав Бахревский, книги стихов "По прихоти сюжета" Дмитрий Кантов, исторического исследования "Романовы. Ошибки великой династии" Игорь Шумейко и другие.

Полный список литераторов, которые претендуют на премию, можно найти здесь.

Российская литературная премия имени Антона Дельвига "За верность Слову и Отечеству" была учреждена в 2012 году.

На настоящий момент призовой фонд премии составляет 7 миллионов рублей.