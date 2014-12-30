Главные культурные события 2014-го по мнению Артемия Троицкого и Антона Долина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Уходящий год богат на кинопремьеры и музыкальные события. Альбом Бориса Гребенщикова, фильмы Андрея Звягинцева и Валерии Гай Германики, спектакли Константина Богомолова. Корреспонденты M24.ru узнали, какие культурные события 2014-го критики Артемий Троицкий и Антон Долин считают достойными внимания.

Артемий Троицкий. Фото: M24.ru

Топ событий Артемия Троицкого

Музыкальный критик

"Соль"

Борис Гребенщиков. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Что: сольный альбом лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова сольный альбом лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова Время: 1 ноября





"Недавно вышедший сольный альбом Бориса Гребенщикова – это, на мой взгляд, сильнейшая работа, едва ли не самая лучшая из того, что Борис Борисович сделал за свою довольно долгую творческую жизнь. Прекрасная пластинка, глубокая, выстраданная, содержит множество изумительных песен".

"Карамазовы"

Фото: mxat.ru

Что: спектакль по мотивам романа Достоевского спектакль по мотивам романа Достоевского Когда: премьера – 26 ноября 2013; спектакль представлен в сезоне 2013-2014 Место: МХТ имени Чехова





"В начале года я был в МХТ на спектакле Константина Богомолова "Карамазовы". Это был один из первых прогонов. Тогда постановка мне показалась сырой. Но уверен, за эти месяцы спектакль окреп.

В общем и целом, постановки Богомолова всегда на высоком уровне. Уровне, который я не замечал у других режиссеров со времен Любимова. Имею в виду его постановки в театре на Таганке в 1960 – 70-х годах".

Антон долин. Фото: M24.ru

Топ событий Антона Долина

Кинокритик

"Отрочество"

Кадр из фильма "Отрочество"

Что: фильм Ричарда Линклейтера фильм Ричарда Линклейтера Время: 19 января Место: национальный американский кинофестиваль независимого кино "Сандэнс"





"Для меня существенное московское "несобытие" – это то, что у нас не вышел фильм “Отрочество” Ричарда Линклейтера. По всей видимости, главный американский фильм 2014 года, который собрал огромное количество призов: начиная с Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале, заканчивая номинацией на "Золотой глобус" и "Оскар". Фильм феноменален. Его снимали двенадцать лет с участием одних и тех же актеров. За время съемок шестилетние мальчик и девочка повзрослели, к концу работы им было по 18.

Фильм не вышел в России, его выпустили только на легальном видео в интернете, что совершенно безобразно и скандально".

"Горько! 2"

Кадр из фильма "Горько! 2"

Что: комедия Жоры Крыжовникова комедия Жоры Крыжовникова Время: 23 октября





"Из российских массовых фильмов в этом году мне больше всего понравилась картина "Горько! 2". Она не безупречная, много к чему можно придраться, но это яркое, смелое, остроумное кино. Фильм не слащавый, как 99 процентов российских комедий, и не фальшивый. Он честный, умный, без разрушающей мозг доброты, которая имеет место быть во многих псевдодобрых русских фильмах. Комедия должна быть злой, так заведено со времен Аристофана и Мольера".

"Трудно быть Богом"

Кадр из фильма "Трудно быть Богом"

Что: Последний фильм Алексея Германа, снятый по мотивам одноименной повести братьев Стругацких Последний фильм Алексея Германа, снятый по мотивам одноименной повести братьев Стругацких Время: 27 февраля





"Еще одна важная для России премьера - "Трудно быть Богом" Алексея Германа. Фильм, который ждали много лет"

"Хоббит 3"

Кадр из фильма "Хоббит 3"

Что: третья часть трилогии Питера Джексона третья часть трилогии Питера Джексона Время: 17 декабря





"В зарубежном кино, мне кажется, год прошел без экстремальных сенсаций, но событием можно назвать то, что завершился "Хоббит". Во-первых, слава богу, что он подошел к концу. Во-вторых, как и предполагалось, он оказался монументальным и крутым, лично меня фильм устроил".

"Интерстеллар"

Кадр из фильма "Интерстеллар"

Что: научно-фантастический фильм Кристофера Нолана научно-фантастический фильм Кристофера Нолана Время: 6 ноября





"Замечательный фильм, глубокий, необычный, спорный. О нем говорят до сих пор, и это хорошо. Смотрел его три раза. Правда, посмотрев третий раз уже на английском, я убедился, что русские перевод и озвучка довольно слабые".





Совпавшее событие



"Левиафан"

Кадр из фильма "Левиафан"

Что: киноинтерпретация истории библейского персонажа Иова, вплетенная в историю современной России киноинтерпретация истории библейского персонажа Иова, вплетенная в историю современной России Когда: ноябрь 2014 Место: британский кинопрокат





В России фильм выйдет в феврале 2015 года

Артемий Троицкий: "В области кино этот год запомнится выдающейся картиной Андрея Звягинцева "Левиафан". Как и альбом Гребенщикова этот фильм касается нашей нынешней не совсем веселой жизни. Потрясающая игра актеров, очень убедительная режиссура и хорошая работа оператора. "Левиафан" - фильм, который со временем станет классикой отечественного (а может, и не только отечественного) кино".

Антон Долин: "Очередные "несобытия" – так и не выпущенные на экраны "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Да и Да" Валерии Гай Германики. Картина Германики должна была выйти в начале лета, но до сих пор ее нет, потому что приняли закон против мата. То же самое произошло с "Левиафаном". Принятие закона – антисобытие, из-за которого какое-то количество фильмов и книг оказались под угрозой".

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Алла Панасенко, Екатерина Кадушкина