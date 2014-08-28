Сцена театра Маяковского "На Сретенке" открылась после ремонта

Сцена театра Маяковского "На Сретенке" открылась после капремонта

В четверг, 28 августа, после трехгодичного капитального ремонта открылся филиал театра имени Маяковского – "Сцена на Сретенке". Представить зрителям новые подмостки решили необычным спектаклем в стиле театра-променада, сообщает телеканал "Москва 24".

Премьера "Декалога на Сретенке" состоится 19 сентября. Спектакль будет проходить сразу на всей территории театра - в буфете, гардеробе, фойе и на лестницах.

Зрители увидят обновленную театральную площадку "На Сретенке", где нет привычных кулис и занавеса. По желанию режиссера зал-трансформер можно перестроить.

В октябре на новой сцене запустят еще один спектакль - "Отцы и сыновья" в постановке Леонида Хейфеца. Также в новое пространство "переедут" спектакли "Кант", "Цена", "Чудаки", "На чемоданах", "Господин Пунтила и слуга его Матти", "Не все коту масленица".