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Новости культурного мира

28 августа 2014, 16:00

Сцена театра Маяковского "На Сретенке" открылась после ремонта

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Сцена театра Маяковского "На Сретенке" открылась после капремонта

В четверг, 28 августа, после трехгодичного капитального ремонта открылся филиал театра имени Маяковского – "Сцена на Сретенке". Представить зрителям новые подмостки решили необычным спектаклем в стиле театра-променада, сообщает телеканал "Москва 24".

Премьера "Декалога на Сретенке" состоится 19 сентября. Спектакль будет проходить сразу на всей территории театра - в буфете, гардеробе, фойе и на лестницах.

Зрители увидят обновленную театральную площадку "На Сретенке", где нет привычных кулис и занавеса. По желанию режиссера зал-трансформер можно перестроить.

В октябре на новой сцене запустят еще один спектакль - "Отцы и сыновья" в постановке Леонида Хейфеца. Также в новое пространство "переедут" спектакли "Кант", "Цена", "Чудаки", "На чемоданах", "Господин Пунтила и слуга его Матти", "Не все коту масленица".

Спектакль "Декалоги на Сретенке"

Это история жизни пожилой дамы, обитающей на Сретенке. Она из тех, кто помнит улицу без элитных застроек. Для героини Сретенка – в звенящих под Сухаревой башней трамваях, в старых домах и их удивительных обитателях.

Старушка ведет "сретенский дневник", в котором можно прочесть о Петре I и его советнике, русском Фаусте, ученом и колдуне Якове Брюсе, древнерусских дружинах и хипстерах в кондитерской, Чехове и падших женщинах, ютившихся в борделях Трубной.

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