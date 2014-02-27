Спектакль-ностальгия: чем опасны прогулки на высоких каблуках

Фото: АртЦентр "Павелецкий"

В среду, 26 февраля, в АртЦентре "Павелецкий" состоялась премьера спектакля "На высоких каблуках" по пьесе одесского драматурга Александра Марданя "Лист ожидания". Зрителям представили ностальгическую комедию с участием Нонны Гришаевой, Сергея Белоголовцева и Эвклида Кюрдзидиса. Режиссер постановки, артист театра и кино Александр Нестеров задумал оригинальную антрепризу, отличную от тех, которые можно увидеть в Москве. Изюминкой спектакля стала живая музыка, органично переплетающаяся с монологами героев.

"Лист ожидания" - это первая пьеса Марданя, написанная в 2003 году. Она отчасти автобиографична. Параллели можно провести между автором и одним из главных персонажей – Костей. Оба – морские инженеры. Правда Марданян направление профессиональной деятельности изменил кардинально – занялся бизнесом, затем драматургией. Последнее начинание весьма успешно, пьесы автора ставятся в Киеве, Одессе, Москве, Ереване, Иерусалиме, Минске.

Московскому зрителю герои "Листа ожидания" знакомы. В 2005 году спектакль с одноименным названием в театре имени Маяковского представил режиссер Андрей Максимов.

"Зрители заинтересовались, но не было рекламы. В этот раз проект финансировал меценат Александр Давыдкин, - рассказала завлит театра имени Вахтангова Валентина Федорова. – Это я посоветовала ставить "Лист ожидания" Евгении Куриленко – продюсеру проекта. Я смотрела спектакль четыре раза – есть в нем какое-то обаяние. В пьесе вы не найдете ни пошлости, ни глупости, несмотря на то, что ключевая тема – адюльтер. Это трогательная история, сохраняющая атмосферу времени".

Время в пьесе Марданя, как и в спектакле, предстает в виде отдельного персонажа в исполнении лидера группы "Замотаев Бенд", лауреата фестиваля "Большая разница" Ивана Замотаева.

При этом основное место Замотаева не на сцене, а над ней. Действие спектакля происходит в двух пространствах – это нижний ярус, на которой размещены тумбочки, двуспальная кровать, стол; и концертная площадка на уровень выше, где располагаются музыканты. На протяжении двух актов происходит взаимодействие актеров и музыкантов: то Иван Замотаев, оставив микрофон, появляется в комнате, то Нонна Гришаева в сиреневом платье в пол пополняет ряды "Замотаев Бенд" и исполняет советские шлягеры.

Герои знакомятся в 1975 году, а развязка придуманной Марданем истории наступит лишь в 2005-м. Все это время москвичка Вера и одессит Костя поддерживают трепетный огонек случайного романа "на стороне". Сочи – Рига – Стамбул. Идут годы, меняются города и места встреч, взрослеют дети героев, рушатся сдерживающие проявления их чувств семейные узы, но каждый раз что-то мешает Вере и Косте быть вместе дольше нескольких дней.

"Семья – это домашние тапочки, а наша встреча – туфли на высоких каблуках", - находит объяснение Вера.

Отношения героев развиваются на фоне знаковых советских событий: Олимпиада-80, "сухой" закон, челночники. О событиях давно минувших лет напоминают предметы из прошлого: олимпийские мишки на обоях, спиртное в заварочном чайнике, клетчатые рыночные сумки. Зрители ностальгируют по полной.

Комедия в чистом ее проявлении – моветон. Потому в спектакле то и дело звучат печальные нотки. Драматичности сюжету добавляет очевидная обреченность связи главных героев. Вера права отчасти, прогулки в домашних тапочках, конечно, скучны и обыденны, но долго ли удастся без устали вышагивать на высоких каблуках?

Алла Панасенко