Премьера спектакля "Маскарад Маскарад" состоится в Центре Мейерхольда

Фото: Центр имени Мейерхольда

Режиссер Михаил Угаров, экспериментируя с произведением Михаила Лермонтова, поставил в Центре имени Мейерхольда спектакль "Маскарад Маскарад". В нем актуальные вопросы дня сегодняшнего тесно переплетены с темами известного классического произведения. Премьера состоится 21 и 22 февраля.

Угаров не только режиссер, но и автор самой пьесы, в основу которой положен текст Лермонтова. "Маскард Маскарад" сохраняет фабулу и общие черты характеров героев, но действие перенесено в сегодняшнюю реальность. Зрителям предстоит лицезреть Арбенина ХХI века.

Угаров уверен, мужская тема одна из самых трагических в русской литературе. А освещали ее в своих произведениях лишь Лермонтов и изредка Пушкин.

В Центре Мейерхольда отметили, "Маскарад Маскарад" - спектакль литературный, а по части музыкального оформления и сценографии аскетичный.

Роли исполняют Егор Корешков, Александр Молочников, Игорь Стам, Александра Ребенок.

Впервые "Макарад Маскарад" играли в рамках драматургической лаборатории "Классика. Актуализация", организованной Театром.doc и "Мастерской на Беговой".

Начало спектакля в 19.00.