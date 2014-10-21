Детский спектакль "Джельсомино" покажут в "Другом театре"

Фото: m24.ru

В Малом зале "Другого театра" 1 ноября состоится премьера детского спектакля "Джельсомино" по повести-сказке итальянского писателя и журналиста Джанни Родари. Режиссер Анастасия Мартцинковская уверена, история о мальчике, который попал в страну лгунов, понравится не только детям, но и взрослым.

"Это яркая и веселая сказка о том, что в жизни главное – быть честным и смелым, и тогда тебе на помощь приходит много хороших людей. Ведь если ты совсем не похож на других, но у тебя доброе сердце, то перед тобой открываются все двери", - рассказала Мартцинковская.

Джельсомино не обычный мальчик, он обладает удивительно громким голосом. Когда Джельсомино говорит, то его слышат даже пассажиры реактивных самолетов. Однажды герой попадает в страну, где все друг другу врут. И там недостаток мальчика превращается в достоинство, Джельсомино громко говорит о том, что скрывают лгуны, изобличая пороки общества.

В спектакли играют Егор Червяков, Анна Нахапетова, Алена Резник, Денис Яковлев, Иван Лакшин, Алексей Баранов, Екатерина Зонненштраль, Станислав Сытник, Григорий Данцигер.

Спектакль будут показывать до 9 ноября. Начало в 12.00. "Другой театр" расположен в ДК имени Зуева.

Билеты от 500 до 1000 рублей.

