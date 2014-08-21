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21 августа 2014, 10:36

Филиал театра Маяковского откроется спектаклем "Декалог на Сретенке"

премьеры новый сезон филиалы Сретенка Театр имени Маяковского

Фото: М24

В новом 92-м сезоне театр Маяковского откроет после капитального ремонта свой филиал – Сцену на Сретенке. 19 и 20 сентября здесь покажут спектакль режиссера Никиты Кобелева "Декалог на Сретенке", поставленный по пьесе драматурга Саши Денисовой.

Действие на редкость динамично. Зритель и актеры будут путешествовать по помещениям Сцены на Сретенке, знакомясь с новым пространством и попутно сопереживая героям "Декалога". Играть планируют в буфете, гардеробе, фойе, на лестницах, складах и в других служебных помещениях.

"Спектакль поставлен в формате site-specific theatre и его подвида - театра-променада. В Европе, Америке, Великобритании жанр promenade прочно вошел в репертуары театров – от прогулок в сконструированных лабиринтах внутри самих театров до прогулок по заброшенным заводам, докам, недостроенным небоскребам. Театр Маяковского впервые обратился к этому формату во время празднования своего 90-летия в 2012 году", - отметили в театре.

Сам "Декалог" - это история жизни пожилой дамы, обитающей на Сретенке. Она из тех, кто помнит улицу без элитных застроек. Для героини Сретенка – в звенящих под Сухаревой башней трамваях, в старых домах и их удивительных обитателях.

Старушка ведет "сретенский дневник", в котором можно прочесть о Петре I и его советнике, русском Фаусте, ученом и колдуне Якове Брюсе, древнерусских дружинах и хипстерах в кондитерской, Чехове и падших женщинах, ютившихся в борделях Трубной.

Показы спектакля в 13.00 и 19.00.

Премьера спектакля "Отцы и сыновья" Леонида Хейфеца состоится в филиале "Маяковки" в октябре. Также в новое пространство "переедут" спектакли "Кант", "Цена", "Чудаки", "На чемоданах", "Господин Пунтила и слуга его Матти", "Не все коту масленица".

На основной сцене театра Маяковского 18, 19 и 20 сентября покажут спектакль "Диббук" от израильского театра "Гешер". На малой сцене "Маяковки" представят дипломную работу Мастерской Олега Кудряшова "В.О.Л.К.". В январе зрителям покажут "Чайку" Евгения Марчелли, в феврале – "Обыкновенную историю" Никиты Кобелева, в марте – "Жизнь и творчество композитора Фолтына" Юрия Иоффе. На апрель запланирована премьера спектакля с рабочим названием "Русский роман". Ставит его худрук "Маяковки" Миндаугас Карбаускис.

Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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