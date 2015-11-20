Дэвид Боуи выпустил сюрреалистичный клип на композицию Blackstar

Кадр из видеоклипа Blackstar

Дэвид Боуи выпустил сюрреалистичное видео с библейскими реминисценциями на композицию Blackstar, ставшую первым синглом с нового одноименного альбома. Релиз пластинки состоится 8 января 2016 года – в день рождения музыканта. Всего в нее войдет 7 новых треков.

Премьера видео состоялась во время вечернего телевизионного шоу Sky Atlantic, также оно было опубликовано на канале музыканта в Youtube.

Режиссером клипа выступил Йохан Ренк, шведский музыкант и клипмейкер, известный по своим работам с Мадонной, Робби Уильямсом и Бейонсе. Съемки проходили в Нью-Йорке и Бухаресте (Румыния). По словам режиссера, в работе над Blackstar он вдохновлялся фильмами мастеров арт-хауса Алехандро Ходоровски и Алексея Германа.

Чуть менее месяца назад Боуи представил еще одну новинку, которая, впрочем, в треклист альбома не войдет. Ей стала главная музыкальная тема британского телесериала The Last Panthers – первая работа музыканта для кино и телевидения за последние 20 лет.

Альбом Blackstar станет 25-м в творчестве Дэвида Боуи. Последний альбом исполнителя The Next Day вышел в 2013 году, а до этого – лишь в 2003-м.

Видео: youtube / пользователь: DavidBowieVEVO