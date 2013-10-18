Юрий Бутусов поставил "Отелло" в театре "Сатирикон"

В театре "Сатирикон" готовятся к премьере пьесы "Отелло"

В театре "Сатирикон" 19 октября состоится премьера спектакля "Отелло" в постановке Юрия Бутусова. Режиссер решил приправить Шекспира Пушкиным и наполнил свою версию спектакля оригинальной музыкой.

"Это пьеса близка, как мне кажется, к каким-то размышлениям Достоевского о глубинах человеческого подсознания", - говорит Бутусов.

Декорации в спектакле совершенно отличны от эпохи Шекспира. Современны также и костюмы.



Роль Отлелло исполняет Денис Суханов. В минуту тяжелых душевных переживаний герой наносит на лицо черную краску, визуализируя свои переживания.

По словам артиста, образ ревнивца дался ему сложно. Суханов никогда прежде не помышлял о том, чтобы сыграть Отелло.

"Бутусов странно выворачивает твою актерскую судьбу, за что я ему благодарен безмерно", - говорит Суханов.

Спектакль наполнен музыкой: классика, рок и авангард. Само действие полно аллегорий. Бутусов представит зрителям свою версию произведения Шекспира. Так, в финале Отелло не станет душить Дездемону. Вместо этого мавр разрисует лицо возлюбленной черной краской.

Премьера спектакля запланирована на 19 октября. Начало – в 19.00.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2