17 февраля 2017, 13:10

Культура

Второй "Терминатор" в 3D выйдет в российский прокат

Кадр из фильма "Терминатор-2: Судный день"

Фильм "Терминатор-2: Судный день" в 3D выйдет в российский прокат, сообщается на сайте кинокомпании "Вольга". Премьера состоится 24 августа – в день, когда, по сюжету фильма, началась война людей и машин.

О своем намерении переформатировать фильм 1991 года в 3D режиссер картины Джеймс Кэмерон объявил еще в 2014 году. Премьеру он предполагал приурочить к 25-летию выхода оригинальной версии, однако из-за возникших сложностей идею удалось воплотить лишь к 26-й годовщине.

"Терминатор-2" посвящен борьбе Сары Коннор (Линда Хэмилтон) с Терминатором улучшенной версии, сделанным из жидкого метала (Роберт Патрик). Как и в первой части, киборг прибывает из будущего – теперь для того, чтобы уничтожить сына Сары Джона, который в будущем является лидером Сопротивления.

Союзниками Коннор в битве против бездушной машины становятся сам Джон (Эдвард Ферлонг) и Терминатор предыдущего поколения (Арнольд Шварценеггер), перепрограммированный на доброе отношение к человечеству. Мировые кассовые сборы фильма превышают 519,8 миллиона долларов.

