Второй "Терминатор" в 3D выйдет в российский прокат

Кадр из фильма "Терминатор-2: Судный день"
Фильм "Терминатор-2: Судный день" в 3D выйдет в российский прокат, сообщается на сайте кинокомпании "Вольга". Премьера состоится 24 августа – в день, когда, по сюжету фильма, началась война людей и машин.
О своем намерении переформатировать фильм 1991 года в 3D режиссер картины Джеймс Кэмерон объявил еще в 2014 году. Премьеру он предполагал приурочить к 25-летию выхода оригинальной версии, однако из-за возникших сложностей идею удалось воплотить лишь к 26-й годовщине.
Союзниками Коннор в битве против бездушной машины становятся сам Джон (Эдвард Ферлонг) и Терминатор предыдущего поколения (Арнольд Шварценеггер), перепрограммированный на доброе отношение к человечеству. Мировые кассовые сборы фильма превышают 519,8 миллиона долларов.