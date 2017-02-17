Второй "Терминатор" в 3D выйдет в российский прокат

Кадр из фильма "Терминатор-2: Судный день"

Фильм "Терминатор-2: Судный день" в 3D выйдет в российский прокат, сообщается на сайте кинокомпании "Вольга". Премьера состоится 24 августа – в день, когда, по сюжету фильма, началась война людей и машин.

О своем намерении переформатировать фильм 1991 года в 3D режиссер картины Джеймс Кэмерон объявил еще в 2014 году. Премьеру он предполагал приурочить к 25-летию выхода оригинальной версии, однако из-за возникших сложностей идею удалось воплотить лишь к 26-й годовщине.