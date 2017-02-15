Два фильма про Джима Джармуша покажут в ЦДК

Фото: DPA/Hubert Boesl

Дни Джима Джармуша пройдут в Центре документального кино с 11 по 18 февраля.

Показы будут приурочены к выходу в прокат новой картины Джима Джармуша "Патерсон". В программу войдут два уникальных документальных фильма французского режиссера Леи Ринальди "Путешествие в ночь с Джимом Джармушем" и "За кадром: Джим Джармуш", которые рассказывают о съемках таких лент как "Пределы контроля" и "Выживут только любовники". Также ЦДК эксклюзивно покажет картину "Gimme Danger. История Игги и The Stooges".

Зрители смогут совершить "прогулку" с классиком современного кинематографа, побывать в мастерской и понаблюдать за его творческими поисками на съемочной площадке и работой с актерами Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном, сыгравшими в картине "Выживут только любовники", а также узнать, что сами актеры думают о Джармуше.