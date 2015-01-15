Военная драма Анджелины Джоли "Несломленный" выходит на экраны

Кадр из фильма "Несломленный". Фото: imdb.com

Сегодня, 15 января, в прокат выходит фильм "Несломленный". Режиссером ленты стала голливудская актриса Анджелина Джоли.

Сюжет военной драмы рассказывает об американском спортсмене Луи Замперини. Молодой человек не побеждает на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, но лично знакомится с Гитлером. Позже наступает война, и Луи отправляется воевать в составе американской армии. Во время войны герой попадает в японский плен, где начинает отчаянную борьбу за жизнь. Картина снята по мотивам книги Лауры Хилленбранд "Несломленный: История выживания, стойкости и искупления во Второй мировой войне", основанной на реальных событиях.

Роли в ленте исполнили Джек О'Коннел (сериал "Молокососы"), Донал Глисон (Билл Уизли из фильмов о Гарри Поттере) и Финн Уиттрок (сериал "Американская история ужасов"). Сценарий для "Несломленного" написали (братья Итан и Джоэл Коэны "Большой Лебовски", "Старикам тут не место").

Добавим, актриса Анджелина Джоли выступает в роли режиссера во второй раз. Режиссерский дебютом Джоли стала лента 2011 года "В краю крови и меда", рассказывающая о войне на Балканах в конце прошлого века. На данный момент Джоли режиссирует мелодраму "У моря", где одновременно снимается в главной роли вместе с Бредом Питтом. Кроме того, Джоли планирует выпустить биографический фильм "Африка", сценарий для которого готовит Эрик Рот ("Форрест Гамп").