Михаил Шемякин расскажет о Нью-Йорке 80-х

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

16 и 17 декабря в Театре Стаса Намина состоится премьера спектакля Михаила Шемякина "Нью-Йорк 80-е. Мы". В нем примет участие шансонье Вилли Токарев.

Спектакль – это автобиографическая пьеса Шемякина, и ведется он от его лица, сообщают организаторы. Он рассказывает о тех личностях, на которых повлиял этот мегаполис. Один из них – Вилли Токарев, эмигрировавший в США в 1974 году.

В Нью-Йорк Шемякин приехал из Парижа – в начале 1980-х годов. Город сразу привлек его своей открытостью новым идеям, любовью к экспериментам и динамичным ритмом жизни.