В театре на Перовской покажут премьерный спектакль "Морокъ"

"Афиша": Премьера спектакля "Морокъ" в Театре на Перовской

В Московском драматическом театре на Перовской 14 февраля состоится премьерный показ сказки для взрослых "Морокъ" в постановке Михаила Егорова, предложившего обратиться к творчеству Александра Брызгалова. Именно его текст на старорусском языке и взят за основу.

"Этот материал попал ко мне в руки лет пятнадцать назад в Литинституте. Я сразу же обратил внимание, насколько он отличается от всех современных текстов", - говорит Егоров.

Главная особенность пьесы заключается в ее простоте. По сюжету молодой барин скитается по сцене в поисках деревни с символичным названием Найденовка. Там ждет его невеста Клотильда Иогановна. Дорога к возлюбленной оказывается не из легких – барин часто плутает, ночует в поле, слушает байки мужиков про русалок и домового и великодушно помогает решать деревенские проблемы.

Добавим, что спектакль "Морокъ" – это итог деятельности режиссерский лаборатории в театре на Перовской. Основная идея проекта – создание условий для реализации смелых режиссерских задумок.