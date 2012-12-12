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12 декабря 2012, 13:42

"Три мушкетера" впервые встанут на коньки в Лужниках

премьеры Лужники шоу

Премьера ледового шоу "Три мушкетера" состоится 21 декабря

На ледовой арене спорткомплекса "Лужники" 21 декабря состоится премьера шоу "Три мушкетера". Всего организаторы запланировали 40 представлений.

Зрителям покажут новую версию истории Д’Артаньяна и его друзей. Постановка - это смесь театра, спорта, эстрадного и циркового искусства - с погонями и поединками на шпагах.

На арене комплекса воссоздадут придворные балы, сражения на шпагах и трюки с лошадьми. В одной из сцен появятся даже пятиметровые шахматные фигуры: декорации такого размера создали для того, чтобы происходящее на сцене можно было разглядеть с любого места в зале.

Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян встали на коньки с подачи Дмитрия Богачева, продюсера российских версий мюзиклов "Mamma Mia", "Кошки" и "Русалочка", а также ледовых шоу Щелкунчик" и "Снежная королева". В постановке задействованы молодые артисты: фигурист Игорь Чудин, катающийся за Д’Артаньяна, сыграет свою первую главную роль.

В представлении использованы музыка и песни, звучавшие в знаменитом советском фильме с Михаилом Боярским в главной роли. В шоу его голосом разговаривает рассказчик, а его манеры унаследовал современный Д’Артаньян.

Чтобы шоу было семейным, организаторам пришлось отступить от авторского текста. И Констанция, и Миледи в постановке останутся живы. Впрочем, враги мушкетеров все-таки понесут наказание.

В ходе представления организаторы надеются установить своеобразный рекорд. Если вслед за артистами знаменитое "пора-пора-порадуемся" подхватят зрители "Лужников", хор будет действительно огромным.

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