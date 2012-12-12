"Три мушкетера" впервые встанут на коньки в Лужниках

На ледовой арене спорткомплекса "Лужники" 21 декабря состоится премьера шоу "Три мушкетера". Всего организаторы запланировали 40 представлений.
Зрителям покажут новую версию истории Д’Артаньяна и его друзей. Постановка - это смесь театра, спорта, эстрадного и циркового искусства - с погонями и поединками на шпагах.
На арене комплекса воссоздадут придворные балы, сражения на шпагах и трюки с лошадьми. В одной из сцен появятся даже пятиметровые шахматные фигуры: декорации такого размера создали для того, чтобы происходящее на сцене можно было разглядеть с любого места в зале.
Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян встали на коньки с подачи Дмитрия Богачева, продюсера российских версий мюзиклов "Mamma Mia", "Кошки" и "Русалочка", а также ледовых шоу Щелкунчик" и "Снежная королева". В постановке задействованы молодые артисты: фигурист Игорь Чудин, катающийся за Д’Артаньяна, сыграет свою первую главную роль.
В представлении использованы музыка и песни, звучавшие в знаменитом советском фильме с Михаилом Боярским в главной роли. В шоу его голосом разговаривает рассказчик, а его манеры унаследовал современный Д’Артаньян.
Чтобы шоу было семейным, организаторам пришлось отступить от авторского текста. И Констанция, и Миледи в постановке останутся живы. Впрочем, враги мушкетеров все-таки понесут наказание.
В ходе представления организаторы надеются установить своеобразный рекорд. Если вслед за артистами знаменитое "пора-пора-порадуемся" подхватят зрители "Лужников", хор будет действительно огромным.