"Двор" в Гоголь-центре: жвачки, Pink Floyd и видеокассеты

Фото: gogolcenter.com

Очередную премьеру – музыкальный спектакль "Двор" в постановке руководителя SounDrama Владимира Панкова – представят зрителям Гоголь-центра 15 марта. Многослойный сюжет имеет документальную основу, все истории, персонажи и их характеры реальны. Исаева по крупицам собрала чужие и собственные воспоминания, датированные 80-90-и годами. О том, как рушился "железный занавес", в ларьках появлялись первые жвачки, а на кассеты записывались песни фестиваля Сан-Ремо, поведают Владимир Меньшов, Валерий Гаркалин и Алена Бабенко.

Фото: gogolcenter.com

"Мне хотелось сделать ностальгическую сказку о своем детстве и нашем поколении. В спектакле мы специально размываем время, чтобы нас не ткнули носом, мол, в 83-м это было, а в 85-м уже нет. Получился собирательный образ. Дворы пустели, все сидели возле телевизоров с магнитофонами, переписывали песни", - рассказал режиссер Владимир Панков.

"Двор" эклектичен: смесь социального, политического, лирического. Подростковые признания в любви, знакомство с новыми соседями, пересуды бабушек у подъездов, мужик, выбивающий матрас, домохозяйки в пестрых халатах и шпана в спортивных костюмах, первая получка, муж-алкоголик, битвы "стенка на стенку". Все это под бодрое звучание Pink Floyd, Led Zeppelin, Modern Talking и призывное материнское "Сашааа, домоооой!"

Постановка Панкова напоминает мюзикл: диалоги артистов перемежаются песнями и слаженными хореографическими элементами. Музыку выбирали тщательно, долго не могли определиться с композицией, сопровождающей выход на сцену дворовой франтихи Нины в исполнении Алены Бабенко. В итоге отдали предпочтение Патриции Каас.

"Без Антонова, Аллы Борисовны Пугачевой – никуда. Мы брали песни Минаева, "Мираж", но почему-то они не вклинивались в эту атмосферу. Песни не используем в оригинальном варианте, они все переаранжированы. В этом спектакле композиции становятся лейтмотивами", - поясняет Владимир Панков.

Алена Бабенко в роли Нины. Фото: gogolcenter.com

Поют все – от Алены Бабенко до молодых артистов SounDrama. Только вокал Владимира Меньшова и Валерия Гаркалина оценить не удастся, у артистов иные задачи.

Меньшов играет в спектакле Сашку-Австралийца, своего рода блудного сына, который много лет спустя возвращается на родную Зеленую улицу, катит чемодан мимо обшарпанной песочницы, спортивных турников, озирается, и не узнает ни дома, ни двора – ничего не пощадило безжалостное время. Разве что воспоминания целы. И начинают они мелькать в седеющей голове одно за другим сразу после встречи Сашки и друга его детства – Генки, ныне слесаря, заросшего щетиной (Валерий Гаркалин).

Для Владимира Меньшова участие в новаторском спектакле Панкова та еще авантюра.

"Нас с Володей связывают давние отношения, я видел его спектакли, потом предложил ему дебютировать в кино в моей студии "Жанр" на Мосфильме в картине "Доктор". Затем заговорили о новой картине, и он сказал, что это будет "Двор", принес сценарий", - вспоминает Владимир Меньшов.

Фото: gogolcenter.com

Но вышло так, что спектакль по произведению Елены Исаевой появился на свет раньше фильма. Ни артисты, ни сам режиссер об этом не жалеют, очень уж по душе им совместная работа на сцене. Играть почти не приходится, достаточно вспомнить себя 30-50 лет назад.

"Мой герой достаточно интеллигентный, мастеровитый, свой бизнес организовал. Я не слишком прибавляю какой-то характерности, играю себя в предлагаемых обстоятельствах", - добавил Меньшов.

Его коллеге Валерию Гаркалину "Двор" напомнил работу с Лией Ахеджаковой и Аллой Покровской в спектакле "Сон в летнюю ночь". И там, и здесь сценическое действие естественно и непринужденно.

"Люблю дворы, я тоже жил в таком многоэтажном доме. Жизнь была насыщенной, подозреваю, что сейчас такого нет. Двор – это особая статья человеческой жизни, особенно московской. В спектакле много историй. Мой герой женился на женщине, которую когда-то любил его друг", - поделился впечатлениями Гаркалин.

Однако двор – это не только люди, в нем обитающие. Атмосферу лет давно минувших помогают почувствовать архаичные предметы. У Владимира Панкова железные качели, телевизор с выпуклым экраном, газовая плита, табуретки, торшер – не бутафория. Художники-сценографы собирали утварь для спектакля что называется "с миру по нитке". Все оформление площадки выдержано в единых пастельных тонах, что позволяет сосредоточить внимание зрителя на людях – ярких представителей времени контрастов: дефицита и вседозволенности.

Спорить не приходится – трудные выдались годы. Но спектакль не драматичен, краски не сгущены. Недаром Исаева решила исключить из пьесы отрицательных героев. Как следствие, "Двор" получился на редкость гостеприимным. Если вам есть что вспомнить – добро пожаловать.

Алла Панасенко