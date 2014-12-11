Четвертая часть испанского фильма ужасов "Репортаж" вышла на экраны

Кадр из фильма "Репортаж: Апокалипсис"

Сегодня, 11 ноября, в российском прокате стартовал фильм ужасов "Репортаж: Апокалипсис". Картина испанского режиссера Жауме Балагуэро рассказывает о злоключениях журналистки Анхелы, жаждущей сенсаций.

Действие ленты развивается на корабле. После вспышки эпидемии загадочного вируса ученые поместили на судно инфицированных, но не заболевших людей, чтобы изучить инфекцию. Однако врачи еще не знают, что столкнулись с самым страшным вирусом в истории человечества.

"Репортаж: Апокалипсис" - четвертая часть хоррор-франшизы о зомби-вирусе. Первый фильм серии называется "Репортаж" (2007) и рассказывает о том, как тележурналистка Анхела отправилась снимать сюжет на место проишествия в крупном жилом доме. Однако что-то идет не так, и девушка оказывается запертой в здании, жители которого превращаются в зомби. Вторая и третья часть картины появились в 2009 и 2012 годах.