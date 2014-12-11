Премьера спектакля "Шутки Чехова" состоится в Театре "У Никитских ворот"

Фото: teatrunikitskihvorot.ru

Премьера спектакля "Шутки Чехова" в постановке марка Розовского состоится в Театре "У Никитских ворот" 14 декабря. Это истории из жизни банкиров и их жен.

Спектакль поставлен по мотивам произведений Чехова. Первая часть называется "Пари", вторая – "Юбилей. Шутка в одном действии".

На основе чеховского рассказа "Пари" Розовский написал одноименную пьесу. Что касается "Юбилея", то это фантастическая комедия характеров, где реальность превращается в абсурд.

"Мне кажется, "Юбилей" - это шедевр чеховской драматургии, - именно поэтому его можно ставить только с блестящими актерами, для которых чувство филигранной формы и одновременное существование в гротеске, фарсе и психологизме - не проблема", - отметил Розовский.

Спектакль покажут на старой сцене. Начало в 19.00.