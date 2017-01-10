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10 января 2017, 17:05

Новости культурного мира

Российскую премьеру сиквела "На игле" отложили на месяц

Кадр из фильма "На игле"

Российскую премьеру второй части фильма "На игле" британского режиссера Дэнни Бойла решено перенести со 2 февраля на 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing.

О причинах переноса выхода в прокат фильма не сообщается.

В новой картине задействованы те же актеры, что и в первой части: Эван МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл.

Джон Ходж, работавший над первым фильмом, написал сценарий к новому фильму, адаптировав сюжет оригинального романа Ирвина Уэлша.

Драма "На игле" вышла в широкий прокат в 1996 году. В фильме, снятом по одноименному роману современного шотландского писателя Ирвина Уэлша, рассказывается история о четырех друзьях из Эдинбурга, страдающих от героиновой зависимости и пытающихся найти свое место в жизни.

Фильм был номинирован на премию БАФТА и на "Оскар" в категории "Лучший сценарий".

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