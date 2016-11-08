Фильм о любовном четырехугольнике в СССР покажут на корабле "Брюсов"

Соня любит Степу, Степа любит Таню, Таня выходит за Федю, Соня – за Степу, Федя бросает Таню (все сложно)

Дата: 8 ноября в 20:30

Место: корабль "Брюсов", верхняя палуба, пространство LAB

Кадр из фильма "Разные судьбы"

Ради чего идти: во-первых, чтобы полюбоваться очаровательной юной Татьяной Пилецкой, а также платьями и пальто ее героини. Во-вторых, чтобы вдоволь попереживать за героев – в сюжете все закручено лихо даже по теперешним временам. В-третьих, чтобы насладиться красивой первой сценой: раннее утро, июнь, четверо молодых людей только что закончили школу и бесстрашно бегут навстречу новой жизни, в которой их ждут не только любовь, но и Сибирь.

Что еще: в фильме звучит музыка Никиты Богословского, вышедшая отдельно на пластинках фирмой "Аккорд" в 1950-х и "Мелодией" в 1960-х. В "Разных судьбах" впервые прозвучала песня "Почему ж ты мне не встретилась" в исполнении Марка Бернеса.

Цена: бесплатно.

