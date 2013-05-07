Женя Беркович поставила в "Гоголь-центре" спектакль по Ерофееву

Фото: "Москва 24"

В "Гоголь-центре" 17 мая состоится премьера спектакля "Русская красавица" по одноименному роману Виктора Ерофеева. Постановка - молодого режиссера Жени Беркович.

"Русская красавица" - самый скандальный роман Виктора Ерофеева. Речь идет о провинциальной девушке Ирине Таракановой, которая приехала покорять столицу, где столкнулась с суровыми реалиями и покончила с собой.

Книга была написана в начале 80-х, а опубликована с середине 90-х. Тогда она вызвала шквал негодования и восторга, позже роман был переведен на десятки языков.

"Это история о красоте и бессмысленности, мире, где невозможны никакие теории и идеи, а спасение есть только в инстинкте любви", - сообщает пресс-служба "Гоголь-центра".