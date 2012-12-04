Михаил Швыдкой: "Искусство - очень жестокая вещь"

Фото: М24.RU

В гостях у телеканала "Москва 24" побывал экс-министр культуры, ныне специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству и президент Академии российского телевидения, телеведущий Михаил Швыдкой. Мы побеседовали с Михаилом Ефимовичем о тенденциях развития российских мюзиклов, о необходимости реформ в театральной среде, а также обсудили превратности закона "О защите детей от вредной информации".



В феврале этого года вы возглавили новый проект "Театр Мюзикла", художественным руководителем которого сейчас являетесь. Учреждение позиционируется как первый в России театр, работающий исключительно в жанре мюзикла. Это так?

- Мы создаем не просто проект, не отдельные постановки. У нас будут идти мюзиклы, как в нормальном репертуарном театре идут драматические спектакли. Понятно, что мюзикл – это жанр специфический, а мой театр негосударственный, некоммерческий и поэтому нам будет очень тяжело ставить больше четырех, максимум пяти спектаклей. Мы планируем играть каждый по неделе.

А почему решили организовать театр с узкой направленностью в России?

- У нас существуют вполне успешные проекты. Например, Stage Entertainment – компания с голландскими инвестициями, которая ставит отдельные спектакли. У них были достаточно популярные мюзиклы "Красавица и чудовище", "Русалочка", "MAMMA MIA!" Есть еще Театр Оперетты, который время от времени ставит мюзиклы. Там с успехом прошел "Граф Орлов". Но, пожалуй, лишь в нашем театре на одной площадке ставят целый ряд мюзиклов.

Совсем недавно, 18 ноября, у вас состоялась вторая премьера – "Растратчики" по повести Валентина Катаева. Почему выбор пал именно на это произведение?



- Мы очень долго искали второй спектакль. Первый "Времена не выбирают" начинали делать еще в Нью-Йорке в центре Барышникова. А идею второй постановки нам принесли Максим Леонидов и Александр Шаврин. Мы поняли, что 20-е годы всегда притягательны. Добавьте к этому большое разнообразие музыкального материала, довольно остроумный сюжет. Все это нам показалось интересным. И неожиданно сюжет оказался созвучным сегодняшним реалиям.

Над чем сейчас работаете?

- Мы готовим рок-мюзикл, который называется "Горбушка". Он посвящен истории рок-музыки в России. Я надеюсь, что премьера будет в июне месяце. Перед этим с февраля мы начнем серию концертов рок-музыкантов. Сейчас ведем переговоры с Макаревичем, коллективом Кортнева.



То есть будете задействовать исключительно отечественных музыкантов?

- Да, это российский рок. И вообще, пока будем делать только российские мюзиклы.

Михаил Ефимович, сейчас власти пытаются повысить рентабельность старых театров, меняя формат учреждения. Это вызывает беспокойство актеров и режиссеров. Достаточно вспомнить недавнюю историю с театром Гоголя. Как считаете, смена формата оправдана?

- То, что российская театральная система требует реформы мне было очевидно давно, еще когда я был министром культуры. То, что люди, работающие в театре много лет, ни в чем не виноваты, - это для меня тоже ясно. Поэтому нужно находить баланс между интересами дела. А реформы нужны. Я считаю, это безумие – оставлять 200 московских театров в том состоянии, в котором они находятся сейчас, получая финансовую поддержку исключительно из государственного бюджета. С другой стороны ясно, что многие из тех, кто устраивается в репертуарный театр, не найдут работу по профессии.

Почему?

- Мне это горько говорить, но все искусство - очень жестокая вещь. Например, на телевидении у меня не было ни одного контракта более чем на полгода.

И здесь выживает сильнейший?

- Совершенно верно.

Ваше отношение к новому закону "О защите детей от вредной информации"? В частности, интересует ограничение просмотра ряда советских мультфильмов и кинофильмов.

- Защищать детей от вредной информации нужно, но при этом необходимо очень четко прописывать законы, делать это юридически корректно, чтобы не было двусмысленностей. В этом законе, к сожалению, есть фраза: "Все, что наносит вред здоровью и развитию должно быть наказуемо". "Здоровье" и "Развитие" – это не юридические термины, увы. Судья не должен мучиться, определяя, вредит ли, скажем, "Война и мир" здоровью ребенка.

Беседовала Алла Панасенко