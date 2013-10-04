Форма поиска по сайту

04 октября 2013, 16:04

Культура

Премьера спектакля "Кант" состоится в театре Маяковского в декабре

Фото: ИТАР-ТАСС

В первый месяц зимы на сцене театра имени Маяковского состоится премьера спектакля "Кант" в постановке Миндаугаса Карбаускиса. Зрителям представят философские рассуждения героев, приглашенных на обед к Иммануилу Канту.

Артисты помещены в необычное пространство – алый шестигранный амфитеатр, являющийся символом эзотериков и условной модели мира. Безмятежный быт необычного дома нарушает появление пугающе таинственной девушки. Герои говорят о незнакомке и строят предположения относительно будущего человечества.

Как сообщили в театре, автором сценического оформления является художник и архитектор Сергей Бархин. Роли исполняют Михаил Филиппов, Игорь Костолевский, Анатолий Лобоцкий, Светлана Немоляева, Олеся Судзиловская, Александр Андриенко, Виктор Запорожский, Юрий Коренев, Ольга Ергина.

премьеры спектакли театр имени Владимира Маяковского

