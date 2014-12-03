Фото: Театр наций

Премьера спектакля "Русскiй романсъ" состоится в Театре наций 29 и 30 декабря. За основу постановки режиссер Дмитрий Волкострелов взял классический русский романс XIX века: от Глинки до Чайковского.

Зрителям не стоит ждать сложных метафор и витиеватой драматургии. Во главу угла здесь поставлен вокально-музыкальный жанр, который рождает текст и сюжет.

"Изначально романс – это салонный жанр, по большому счету – музыка для друзей. Этот спектакль – не вокальный вечер и не концерт, составленный из знаменитых и всем известных русских романсов. Это попытка вернуться в ту зону интимности, доверительности, в которой существовали эти романсы", - отметил Волкострелов.

В спектакле задействованы Алена Бондарчук, Татьяна Волкова, Инна Сухорецкая и Мария Шашлова. "Русскiй романсъ" представят в рамках Года Русской классики.

Спектакль также покажут 5, 6, 26 и 27 января.