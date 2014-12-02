Топ-5 театральных премьер декабря: от Чайковского до О.Генри

Оригинальные премьеры с использованием новейших спецэффектов отражают дух наступающего Нового года и Рождества. Театр Пушкина представит мюзикл Питера Экстрома по рассказам О. Генри. Живая музыка, меняющиеся декорации и уникальная хореография подчеркивают глубину текста О. Генри, говорящего о любви, дружбе и семейных ценностях. Американский актер и режиссер Казимир Лиске поставил документальную драму Black & Simpson, центральные темы которой — прощение и переосмысление жизненных ориентиров.

Самый новогодний балет в мире — "Щелкунчик" Чайковского — превратится в оперу, где уникальные костюмы и декорации-трансформеры усиливают впечатление от театрального волшебства. Режиссер Никита Кобелев представляет спектакль-променад, в котором история Сретенки переплетается с библейскими легендами, а "Табакерка" покажет "Трех сестер" в необычном камерном формате, артисты здесь самостоятельно играют на музыкальных инструментах.

Сетевое издание M24.ru и портал KudaGo - о главных театральных премьерах декабря.

Мюзикл "Рождество О. Генри" в Театре имени А. С. Пушкина

Театр имени А. С. Пушкина и компания "Samuel French Company" представляют камерный мюзикл Питера Экстрома с живым оркестром и меняющимися на глазах декорациями. Это праздничная постановка о дружбе и любви для всей семьи.

О. Генри — писатель, чьи литературные произведения стали культурным наследием всего читающего мира. Мюзикл, поставленный по его новеллам "Дары Волхвов" и "Последний лист", предлагает зрителям вдобавок к классическим историям необычные трансформирующиеся декорации и волшебные звуки живого оркестра, а замысловатые хореографические элементы и голоса артистов добавят волшебства в рождественскую постановку.

Спектакль рассказывает о настоящей любви, дружбе и верности. "Последний лист" О. Генри — произведение, в котором говорится о любви к жизни и внутренней силе. "Дары Волхвов" — рассказ о молодой семье, а также необыкновенных и очень ценных подарках, которые любящие супруги приготовили друг для друга к самым лучшим праздникам в году.

Автором и композитором является Питер Экстром. Мюзикл пользовался популярностью в Америке в течение 17 лет, и вот теперь представлен в России. В Театре имени А. С. Пушкина музыкальный спектакль проходит в рамках "Юбилейного сезона 2014/15". Поставил мюзикл Алексей Франдетти.

Продолжительность 2 часа 40 минут.

Даты/время проведения: 2 декабря 19:00 – 21:40 4 декабря 19:00 – 21:40 28 декабря 14:00 – 16:40 28 декабря 19:00 – 21:40 7 января 2015 14:00 – 16:00 Место: Московский драматический театр имени А. С. Пушкина; Тверской бульвар, 23 Ближайшее метро: Тверская, Пушкинская, Чеховская Стоимость: 500–800 руб.



Спектакль Black & Simpson в Театре "Практика"

Реальная история об искуплении и прощении в постановке Казимира Лиске. Black & Simpson — драма, основанная на письмах двух американцев, история которых была услышана режиссером Казимиром Лиске во время пребывания в Нью-Йорке. У одного из них, Гектора Блэка, трагически погибла дочь. Второй — Айван Симпсон, который отбывал пожизненный срок за убийство, совершенное 15 лет назад. Жертвой заключенного была дочь его многолетнего друга по переписке.

В течение десятилетий общение двух абсолютно незнакомых людей превращается в пронзительный диалог о прощении. Взаимоотношения двух мужчин, архивированные в письмах, — это поразительный пример того, каким образом можно осознать прошлое и шагнуть навстречу новой жизни.

Основным для режиссера стал мотив прощения, проработки проблем, переоценки боли. По его мнению, подобная практика для нас непривычна. Продемонстрированное героями умение вырваться из плена обстоятельств, переиначить свое сознание и свой мир — наглядное пособие для зрителей, которое, возможно, мотивирует их и позволит разобраться с собственными эмоциональными блоками.

В спектакле задействованы Дмитрий Куличков и Дмитрий Брусникин.

Даты/время проведения: 18 декабря 20:00 19 декабря 20:00 20 декабря 20:00 Место: Театр "Практика"; Большой Козихинский переулок, 30 Ближайшее метро: Маяковская



Опера "Щелкунчик" в Театре "Новая Опера"

Идея переделать знаменитый балет Чайковского в оперу принадлежит хореографу Алле Сигаловой и художнику Павлу Каплевичу. Для этого пришлось изменить либретто Петипа и осуществить переоркестровку музыки Чайковского (музыкальным руководителем спектакля стал дирижер Дмитрий Юровский).

Команда постановщиков обещает множество чудес. Сценограф Николай Симонов придумал особый фокус — люстру, на глазах у зрителей превращающуюся в ту самую рождественскую елку, в ветвях которой прячется сказочное королевство. Но прежде чем попасть на праздник во дворце Феи Драже, Маше и Щелкунчику предстоит сразиться с мышиным войском, предводитель которого появится в виде устрашающей видеопроекции.

Павел Каплевич удивит костюмами-трансформерами: таинственный Дроссельмейстер будет похож на сову, а испанская танцовщица — на огромный веер. Видеомэппинг и элементы кукольного театра — приемы, позволяющие играть с масштабами и контрастами. Это позволяет смешивать в спектакле бытовое с фантастическим.

Даты/время проведения: 24 декабря 19:00 – 21:00 25 декабря 19:00 – 21:00 26 декабря 19:00 – 21:00 27 декабря 12:00 – 14:00 27 декабря 18:00 – 20:00 28 декабря 12:00 – 14:00 28 декабря 18:00 – 20:00 Место: Московский театр "Новая Опера" имени Е. В. Колобова; улица Каретный Ряд, 3 Ближайшее метро: Чеховская, Пушкинская, Тверская Цветной Бульвар Стоимость: 600 – 3500 рублей



Спектакль "Декалог на Сретенке" в Театре имени Маяковского

Спектакль Никиты Кобелева — своеобразная презентация обновленного филиала Маяковки, Сцены на Сретенке. А еще это современная трактовка ветхозаветных заповедей, основанная на истории одного из самых интересных московских районов.

"Декалог на Сретенке" создан в формате променад-театра, относительно новом для российской публики. Необычное постановочное решение было продиктовано, прежде всего, желанием "прогулять" зрителей по всем помещениям обновленного филиала театра имени Маяковского, расположенной на Сретенке: от сцены до служебных комнат и лестниц.

В основе спектакля лежит пьеса Саши Денисовой, создавшей на основе документальных свидетельств нечто вроде схематической модели человечества, объединившей при этом библейские мотивы с историей и географией Сретенки. Ее герои — современные грешники, люди, которые пытаются увязать ритм современной жизни с незыблемыми заветами и разобраться в том, что же все-таки важнее: строгий канонизм заповедей Моисея или новозаветное "возлюби ближнего своего"?

Режиссер Никита Кобелев умело воспользовался пространственной свободой и создал фантастический, эклектичный спектакль, в котором объединил документализм с художественной образностью, гротеск с реализмом. Его безумный променад — это не просто костюмированная экскурсия по театру, а самодостаточная экспериментальная постановка, в которой прямо на глазах зрителя вновь разгорается битва за человеческую душу.

Спектакль идет 3 часа 20 минут.

Даты/время проведения: 14 декабря 18:00 – 20:45 24 декабря 19:00 – 21:45 6 января 2015 18:00 – 20:45 23 января 2015 19:00 – 21:45 Место: Театр имени Маяковского (сцена на Сретенке); Пушкарев переулок, 21 Ближайшее метро: Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская Стоимость: 1000–1200 рублей



Спектакль "Три сестры" в Театре под руководством Олега Табакова

В "Табакерке" герои теряют свои последние надежды буквально в двух метрах от зрителя, в камерном помещении театра. Роли сестер в спектакле по пьесе Чехова исполняют актрисы, возраст которых совпадает с героинями произведения. Старшую сестру играет Алена Лаптева, среднюю — Анна Чиповская, а младшую — начинающая актриса Арина Автушенко. Режиссером-постановщиком и композитором стал заслуженный артист России Александр Марин.

Эмоции героев передаются через музыку: Алена Лаптева научилась играть на контрабасе, а Игорь Петров, который исполняет роль Прозорова Андрея Сергеевича, — на скрипке. Анна Чиповская самостоятельно сыграет на фортепиано несколько вальсовых композиций, которые режиссер написал специально для этой роли. Кроме музыки Александр Марин заполнил спектакль символическими деталями: несбыточные мечты трех идеалисток воплощаются в распиленном вагоне поезда и чемоданах, набитых платьями, книгами и фотографиями, а часы показывают время, указанное в пьесе.

Продолжительность спектакля: 3 часа 10 минут (с одним антрактом).