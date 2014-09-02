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02 сентября 2014, 09:34

Театр сатиры откроет сезон спектаклем "Орнифль"

премьеры Александр Ширвиндт новый сезон Московский театр сатиры театральные постановки

Фото: satire.ru

Московский академический театр сатиры откроет 91-й сезон спектаклем Сергея Арцибашева "Орнифль" по пьесе Жана Ануя. Главную роль исполнит Александр Ширвиндт.

"Орнифль — популярный автор песенных текстов, любимец женщин и баловень судьбы. Он может буквально за одну минуту сочинить куплеты для оперетты, а за две — духовное песнопение для священника. Он ироничен, остроумен, циничен и умен. Он не ведает вдохновения, но в совершенстве владеет ремеслом. Ширвиндт в роли Орнифля — обаятельный уставший скептик", - отметили в театре.

Спектакль покажут на основной сцене 6 сентября. Начало в 19.00.

К 90-летию театра сатиры и 80-летию его художественного руководителя Александра Ширвиндта 4 сентября откроется выставка Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина "Грустно, но смешно". Выставка будет работать до 22 октября.

Премьера спектакля "Лисистрата" в постановке Нины Чусовой состоится 9 сентября. Чусова работала с пьесами Аристофана и Леонида Филатова. В итоге получилась остроумная история о том, как храбрые афинянки покончили с затянувшейся войной.

Главным событием октября станет празднование юбилея театра. К этому событию приурочена премьера спектакля "Грустно, но смешно", которая состоится 1 октября. Как отметили в театре, спектакль поставлен "в традиционном сатировском жанре обозрения".

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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