Светлаков, Ургант и украденный пингвин: вышел трейлер пятой части фильма "Ёлки"

Кадр из фильма "Ёлки-5"
В Сети появился трейлер новой, пятой по счету, части фильма Тимура Бекмамбетова "Ёлки". Новогодняя комедия уже стала традицией: в конце декабря лента выходит в прокат и в течение долгих выходных радует и веселит посетителей кинотеатров.
Если предыдущая часть картины уносила зрителей на столетие назад, то эта возвращает в современность. В главных ролях все те же – Иван Ургант и Сергей Светлаков.
Фильм построен по уже привычному зрителю принципу: несколько параллельно развивающихся историй в итоге переплетаются и складываются в одну. А способствуют этому Новый год и чудеса, которые обязательно происходят в это волшебное время.
В этот раз герои будут искать счастье, похищать пингвина, работать на нефтяной платформе, играть в компьютерные игры, учить бабушку пользоваться Интернетом и, конечно, влюбляться.
В картине снимались: Гоша Куценко, Екатерина Шпица, Мария Шукшина, Александр Головин, Александр Домогаров-младший и другие артисты. "Ёлки-5" выйдут в прокат 29 декабря.
[html][/html]
Видео: youTube/пользователь: Bazelevs