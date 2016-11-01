Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 14:01

Культура

Светлаков, Ургант и украденный пингвин: вышел трейлер пятой части фильма "Ёлки"

Кадр из фильма "Ёлки-5"

В Сети появился трейлер новой, пятой по счету, части фильма Тимура Бекмамбетова "Ёлки". Новогодняя комедия уже стала традицией: в конце декабря лента выходит в прокат и в течение долгих выходных радует и веселит посетителей кинотеатров.

Если предыдущая часть картины уносила зрителей на столетие назад, то эта возвращает в современность. В главных ролях все те же – Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Фильм построен по уже привычному зрителю принципу: несколько параллельно развивающихся историй в итоге переплетаются и складываются в одну. А способствуют этому Новый год и чудеса, которые обязательно происходят в это волшебное время.

В этот раз герои будут искать счастье, похищать пингвина, работать на нефтяной платформе, играть в компьютерные игры, учить бабушку пользоваться Интернетом и, конечно, влюбляться.

В картине снимались: Гоша Куценко, Екатерина Шпица, Мария Шукшина, Александр Головин, Александр Домогаров-младший и другие артисты. "Ёлки-5" выйдут в прокат 29 декабря.

Видео: youTube/пользователь: Bazelevs

премьеры Тимур Бекмамбетов Новый год фильм Иван Ургант Сергей Светлаков

