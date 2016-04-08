Префектура ТиНАО переедет в Коммунарку примерно через год

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Префектура ТиНАО переедет из Южного Бутова в Коммунарку примерно через год, сообщили в пресс-службе департамента новых территорий Москвы.

В настоящий момент в рамках строительства делового центра в Коммунарке строится только здание префектуры, которое планируется сдать в эксплуатацию в первой половине 2017 года

Сейчас сотрудники префектуры работают в здании в Южном Бутове.

В новое здание могут переехать и другие подразделения правительства Москвы.

Ранее m24.ru сообщало, что здание префектуры в ТиНАО планируется достроить в первом полугодии 2017 года.

Общая площадь объекта составляет около 32 тысяч квадратных метров. Рядом со зданием будет организована стоянка на 100 машиномест. Префектура займет помещения площадью около 5 тысяч квадратных метров. Помимо этого здесь планируется разместить концертный зал на 200 мест, столовую и кафетерий.

Строительство здания префектуры Троицкого и Новомосковского округов в поселке Коммунарка началось в сентябре прошлого года. Оно войдет в состав административно-делового центра.