Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

17 декабря 2014, 12:46

День зимних видов спорта будет ежегодно отмечаться в России 7 февраля

праздники зимний спорт

Фото: ТАСС/Маркус Кун

День зимних видов спорта в России будет отмечаться ежегодно 7 февраля. Он будет приурочен к открытию Олимпиады в Сочи, заявил президент Олимпийского комитета "России" Александр Жуков.

"Седьмого февраля исполнится один год с открытия Олимпийских игр в Сочи. Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране", - приводит слова Жукова пресс-служба ОКР.

Напомним, Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Победителем в неофициальном медальном зачете стала сборная России, завоевавшая 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Таким образом, Россия побила сразу два рекорда: советский – по общему числу медалей, завоеванных на Олимпиаде, и российский – по количеству золотых наград.

Стоит отметить, что начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается Всемирный день снега (World Snow Day) или Международный день зимних видов спорта.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать