День зимних видов спорта будет ежегодно отмечаться в России 7 февраля

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День зимних видов спорта в России будет отмечаться ежегодно 7 февраля. Он будет приурочен к открытию Олимпиады в Сочи, заявил президент Олимпийского комитета "России" Александр Жуков.

"Седьмого февраля исполнится один год с открытия Олимпийских игр в Сочи. Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране", - приводит слова Жукова пресс-служба ОКР.

Напомним, Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Победителем в неофициальном медальном зачете стала сборная России, завоевавшая 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Таким образом, Россия побила сразу два рекорда: советский – по общему числу медалей, завоеванных на Олимпиаде, и российский – по количеству золотых наград.

Стоит отметить, что начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается Всемирный день снега (World Snow Day) или Международный день зимних видов спорта.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.