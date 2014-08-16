Фестиваль "Московское варенье" в субботу посетило 1,5 млн человек

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В праздничных мероприятиях в рамках фестиваля "Московское варенье" 16 августа приняло участие более 1,5 миллиона человек, рассказал "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего за время работы фестиваля, который стартовал в Москве 8 августа, его посетило более 5,5 миллиона человек. По предварительным подсчетам, продано более 4,8 миллиона банок варенья.

Немерюк отметил, что большим спросом пользовалось варенье по специальным рецептам - имбиря, тимьяна, тыквы с лимоном, базилика, перца чили. Цена за банку колебалась от 100 до 700 рублей.

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Напомним, в фестивале "Московское варенье", который продлится до 17 августа, принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров. Фестиваль расположился на 19 тематических площадках по всей Москве.

На фестивале представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Проект стал продолжением серии городских мероприятий, таких как "Рождественская ярмарка Страсбурга", "Путешествие в рождество" и фестиваля "Московская весна".