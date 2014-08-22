В России отмечают День государственного флага

В столичных парках пройдут мероприятия в честь Дня флага России

В пятницу, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Официально триколор был поднят над Белым домом в 1991 году, заменив красное полотнище с серпом и молотом.

День государственного флага РФ был установлен указом президента России от 20 августа 1994 года.

История флага Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел" в годы правления Алексея Михайловича. В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому все торговые суда Российской Империи должны поднимать на борту трехцветный флаг. А в 1896-м в канун коронации Николая II было принято решение о том, что триколор обязан стать официальным государственным флагом Российской Империи. В 1918 году бело-сине-красное полотно заменили на красное, которое перестало быть государственным символом после распада СССР.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел" в годы правления Алексея Михайловича. В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому все торговые суда Российской Империи должны поднимать на борту трехцветный флаг. А в 1896-м в канун коронации Николая II было принято решение о том, что триколор обязан стать официальным государственным флагом Российской Империи. В 1918 году бело-сине-красное полотно заменили на красное, которое перестало быть государственным символом после распада СССР.

По случаю празднования Дня государственного флага РФ в Москве пройдут мероприятия в парках и на открытых площадках. Начнется торжество на Кузнецком мосту. Главные мероприятия проведут в парке Победы.