Социальный блок правительства не поддержал увеличение пенсионного возраста

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Социальный блок правительства не поддерживает предложение по увеличению пенсионного возраста, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец. При этом рассматривается возможность сокращения пенсий работающим пенсионерам.

По ее словам, правительству важно, чтобы государственные пенсии устойчиво росли, и чтобы увеличивалась страховая компонента. "Взаимосвязь пенсии с трудовым вкладом – это основная мотивация для человека труда", – передает слова Голодец Интерфакс.

Напомним, министерство финансов России предлагает увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. "Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам и начать постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и женщин пенсионный возраст должен сравняться - это 63 года", – сказал глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил, что вопрос пенсионного возраста важен не только с точки зрения снижения дефицита пенсионной системы. "Впереди нас ждут проблемы с "демографической ямой": количество квалифицированных трудовых ресурсов сокращается, надо продлить экономическую активность де-факто последнего "рабочего" поколения", – считает он.

По словам Силуанова, необходимо поставить задачу к 2025 году сделать пенсионную систему самодостаточной. Однако при этом положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться, отметил министр. Он добавил, что "речь идет только об изменении правил для будущих пенсионеров".

В то же время глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина выступила против предложения Силуанова. "Не могу согласиться с Силуановым о пенсии в 63 года. Сейчас можно откладывать выход на пенсию добровольно и получить более высокую пенсию", – сказала депутат.

Поддерживает идею об увеличении пенсионного возраста глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он считает возможным ее реализовать поэтапно за 10-15 лет.

"Что касается увеличения пенсионного возраста, то я считаю, что есть смысл подробно обсуждать этот вопрос. В той или иной форме, я думаю, это безвариантно и к этому придется прийти. Вопрос в сроках, в форме, в последовательности. Я считаю, что такой режим, когда для новых будущих пенсионеров устанавливается график примерно полгода увеличения пенсионного возраста за год, является разумным и вокруг этого можно вести дискуссию. То есть относительно лет за 10-15 прийти из нынешнего состояния в то гипотетическое новое состояние", – отметил Улюкаев.

Он добавил, что пока этот вопросу обсуждает "на уровне высказываний отдельных членов правительства, которые выражают больше свои мнения, чем мнения министерств".

"Нет ни одной письменной позиции ни одного из ведомств – ни нашего, ни Минфина, ни Минтруда. Никакого. Это многократно обсуждалось (в прошлые годы). У нас на столе (обсуждения) эта идея всегда в той или иной форме была, и обсуждения всегда ограничивались словесными интервенциями, не более того. Возможно, сейчас оно перейдет на стадию проработки конкретных нормативно-правовых актов", – добавил глава ведомства.