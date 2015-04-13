Правительство планирует вернуть единый социальный налог

Фото: M24.ru

Правительство России может вернуть единый социальный налог, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в Кабмине.

По словам собеседника агентства возврат к единому социальному налогу (ЕСН) станет особенно актуальным в случае принятия правительством решения об отказе от обязательной накопительной части пенсии. Ставка в случае возврата к ЕСН останется на уровне общей ставки страховых взносов – 30 процентов.

Правительство также рассматривает возможность передачи Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий администрирования соцвзносов во внебюджетные фонды.

Источник агентства сообщил, что в настоящий момент Министерство финансов прорабатывает вопрос о создании на базе ФНС единого фискального органа, который занимался бы администрированием всех налоговых и неналоговых платежей.

Другой собеседник добавил, что речь может идти о передаче ФНС администрирования соцплатежей от Пенсионного фонда (ПФР).

Единый социальный налог был отменен с 1 января 2010 года. Вместо него бывшие плательщики налога уплачивают страховые взносы в ПФР, Фонд социального страхования, федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

После вступления закона в сил общая ставка взносов была сохранена на уровне ставки ЕСН – 26 процентов. В 2011 году взнос в Пенсионный фонд был повышен с 20 до 26 процентов, в Фонд обязательного медицинского страхования – с 3,1 до 5,1 процента, ставка взноса в Фонд социального страхования осталась прежней – 2,9 процента.

Таким образом, общая ставка взносов возросла до 34 процентов. Однако уже в 2011 году решение было пересмотрено, и с 2012 года ставка страховых взносов была снижена до 30 процентов. На этом уровне она сохраняется до сих пор. При этом в ПФР зачисляется 22 процента, в ФСС – 2,9 процента, в ФФОМС – 5,1 процента.