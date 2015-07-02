Россияне смогут требовать сохранения возможных памятников

Фото: ТАСС

Граждане России смогут подавать заявления на сохранение зданий с признаками объекта культурного наследия. Соответствующие подзаконные акты могут быть приняты правительством РФ в течение месяца, сообщает МИА "Россия сегодня".

"В январе вступил в силу 315 федеральный закон. Там предусмотрено право граждан подавать заявление, что здание обладает признаками объекта культурного наследия. Министерство культуры работает над созданием подзаконных актов", — приводит агентство слова замминистра культуры России Григория Пирумова.

По его словам, подавляющее число подзаконных актов (всего их 27) уже внесены ведомством на рассмотрение правительства.

Ранее сообщалось, что чугунный павильон старейшей в Москве трамвайной остановки, расположенной в Красностуденческом проезде (САО), включат в список объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение приняла рабочая группа профильной комиссии при правительстве Москвы.

"Павильон является ярким и уникальным памятником сталинского периода, – сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия. – Он обладает высокой градостроительной, архитектурной ценностью, характеризующейся интересным композиционным решением и архитектурно-художественным оформлением фасадов".

Также в список объектов культурного наследия регионального значения попадут: