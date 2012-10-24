Форма поиска по сайту

24 октября 2012, 21:00

Московский планетарий вводит дополнительный утренний сеанс

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 ноября Московский планетарий вводит в программу Большого Звездного зала дополнительный утренний сеанс. В него входят универсариум "Прогулка по звездному небу" и полнокупольный фильм "Два стеклышка: удивительный телескоп". Начало показа – в 10.15.

За час до сеанса посетители смогут познакомиться с экспозицией классического или интерактивного музеев, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Таким образом, планетарий в будни будет работать с 9.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00. Вторник – выходной день.

