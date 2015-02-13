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Социальные объекты

13 февраля, 15:41

В столице откроется английский детский сад по программе "Рубль за метр"

правительство Москвы социальные объекты детский сад рубль за метр

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

На Карамышевской набережной 14 февраля откроется новый филиал сети английских детских садов и школ. Детский сад был реконструирован в рамках программы правительства Москвы "1 рубль за 1 квадратный метр".

Здание сада было построено еще в 1962 году. В последние годы оно не работало и сильно обветшало. В 2013 году состоялся городской аукцион. Выиграла его компания English Nursery School, сообщает пресс-служба компании. Ей и было передано здание для создания там нового филиала. На то, чтобы привести детсад в порядок, ушел год. Проектировщики, строители и дизайнеры потрудились над внешним и внутренним обликом здания и над благоустройством территории.

Программа "1 рубль за 1 квадратный метр в год" была утверждена Правительством Москвы в марте 2013 года. Она предполагает передачу нежилых помещений, находящихся в казне города и пребывающих в аварийном состоянии, в аренду частным образовательным организациям. Обязательным условием такой сделки является создание в передаваемом помещении детского сада. Инвестор определяется с помощью открытого аукциона. С ним заключается договор аренды. Инвестор берет на себя обязательства по ремонту, оснащению и открытию детского сада за счет собственных средств. Если никакие условия не нарушаются, ему предоставляется право на льготную ставку арендной платы в сумме 1 рубль за кадратный метр недвижимости в год. Максимальный срок такой аренды - 49 лет.

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Первый детский сад по программе "Рубль за метр" открылся в районе Богородское в мае прошлого года. Он занял двухэтажное здание 1960 года постройки. Инвестор надеется, что его затраты окупятся в течение трех-пяти лет. Ежемесячную цену частное учреждение вправе устанавливать по своему усмотрению. Как правило, она на порядок выше цены в государственном детсаде.

В октябре в рамках этой же программы был открыт детский сад в Даниловском районе. Здание пустовало с 1995 по 2013 годы. Всего за год сделаны большие объемы реставрационных работ: отремонтированы фасад и кровли, полностью заменены двери, окна, инженерные коммуникации, проведено благоустройство территории. Подопечными обновленного садика стали более сотни малышей.

Сегодня в столице также действует программа по передаче в аренду по такой же ставке памятников архитектуры с условием, что арендатор проведет за свой счет реставрацию здания и нежилые здания под медицинские учреждения по программе "Доктор рядом".

Сюжет: Образование в Москве

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