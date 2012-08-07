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Здравоохранение

07 августа 2012, 15:15

Установлен размер стипендий для учеников клинической ординатуры

правительство Москвы здравоохранение Бескудниковский район стипендии департамент здравоохранения Москвы

ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы приняло постановление, в котором определены размеры стипендий для лиц, обучающихся на бюджетной основе в клинических ординатурах Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте Бескудниковского района столицы.

Лица, зачисленные в ординатуру после окончания госучреждения высшего профессионального образования, будут получать 16 850 рублей в месяц. А лица, зачисленные в ординатуру и имеющие на этот момент стаж работы по врачебной специальности, будут получать ежемесячную стипендию в 20 340 рублей.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов, принятое постановление направлено на формирование высококвалифицированного кадрового состава системы здравоохранения Москвы. Голухов отметил, что городу необходимо ежегодно обучать около 400 ординаторов. Но пока по этой специальности в столице обучается 139 человек.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2012 года. По словам главы департамента, с этого же дня планируется дополнительно обучать в федеральных образовательных учреждениях и научных организациях около 300 человек. Как отметил Голухов, принятое постановление не потребует дополнительного бюджетного финансирования: средства в размере 50 миллионов рублей заложены в государственной программе "Развитие здравоохранения города Москвы" на 2012–2016 годы.

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