На 6 перекрестках в Москве разрешили поворот направо при красном свете

Столичным водителям разрешили поворачивать направо на красный свет

19 июня с 13.00 столичным автомобилистам разрешат поворачивать направо на красный сигнал светофора.

Нововведение начнет действовать на шести перекрестках: на пересечении Велозаводской и Автозаводской улиц, Нагатинской улицы и проспекта Андропова (в сторону области), на улице Новокузнецкой (на внутренней стороне Садового кольца), на участке при съезде с внутренней стороны МКАД на Студеный проезд, при съезде с улицы Коктебельская на Варшавское шоссе и при съезде с улицы Луховицкая на Рязанский проспект (в сторону центра).

В этих местах на светофорах установили специальные светоотражающие указатели – металлические таблички, на которых на черном фоне нарисована зеленая стрелка, и внизу надпись "Уступи всем и можно направо". При этом, когда будет гореть зеленый свет, правила проезда перекрестка останутся прежними.

Эксперимент по разрешению правого поворота на красный свет

Напомним, водитель, поворачивающий направо при красном сигнале светофора должен уступить дорогу всем машинам, движущимся с других направлений, а кроме того, пешеходам и велосипедистам.

По предварительным прогнозам экспертов, нововведение поможет сократить количество пробок в мегаполисе на 20-25 процентов. Если это подтвердится на практике, возможно, изменения внесут в правила дорожного движения.

Проведенный ранее опрос показал, что большая часть респондентов (87 процентов) поддерживает данную инициативу. В исследовании приняли участие более 8 тысяч человек.