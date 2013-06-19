На 6 перекрестках в Москве разрешили поворот направо при красном свете

19 июня с 13.00 столичным автомобилистам разрешат поворачивать направо на красный сигнал светофора.
Нововведение начнет действовать на шести перекрестках: на пересечении Велозаводской и Автозаводской улиц, Нагатинской улицы и проспекта Андропова (в сторону области), на улице Новокузнецкой (на внутренней стороне Садового кольца), на участке при съезде с внутренней стороны МКАД на Студеный проезд, при съезде с улицы Коктебельская на Варшавское шоссе и при съезде с улицы Луховицкая на Рязанский проспект (в сторону центра).
В этих местах на светофорах установили специальные светоотражающие указатели – металлические таблички, на которых на черном фоне нарисована зеленая стрелка, и внизу надпись "Уступи всем и можно направо". При этом, когда будет гореть зеленый свет, правила проезда перекрестка останутся прежними.
Напомним, водитель, поворачивающий направо при красном сигнале светофора должен уступить дорогу всем машинам, движущимся с других направлений, а кроме того, пешеходам и велосипедистам.
По предварительным прогнозам экспертов, нововведение поможет сократить количество пробок в мегаполисе на 20-25 процентов. Если это подтвердится на практике, возможно, изменения внесут в правила дорожного движения.
Проведенный ранее опрос показал, что большая часть респондентов (87 процентов) поддерживает данную инициативу. В исследовании приняли участие более 8 тысяч человек.