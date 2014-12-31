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Общество

31 декабря 2014, 01:14

Двое детей погибли при пожаре в Ногинском районе Подмосковья

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Фото: ТАСС

В Ногинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели двух детей в пожаре, сообщает пресс-служба областного управления СКР. По данному факту проводится доследственная проверка.

29 декабря 2014 года в деревне Караваево в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном двухэтажном жилом доме, обнаружены тела двух детей 2008 и 2011 годов рождения. На место незамедлительно выехала следственная группа.

По предварительным данным дом выгорел полностью, в нем располагалось восемь квартир с печным отоплением и индивидуальными электрическими приборами.

К настоящему времени пожарным службам удалось потушить пламя и в ближайшее время следователи приступят к дополнительному осмотру. Не исключено, что под завалами дома могут находиться и другие пострадавшие.

По факту возгорания жилого дома и гибели в пожаре двух детей следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. Назначено проведение ряда экспертиз и пожарно-техническое исследование.

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