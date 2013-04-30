МЧС в преддверии праздников переходит на усиленный режим работы

Фото: ИТАР-ТАСС

На период майских праздников подразделения МЧС переходят на усиленный режим работы. Всего на период с 1 по 13 мая будут дежурить более 40 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС России со ссылкой на главу ведомства Владимира Пучкова, специалисты МЧС проведут занятия по пожарной безопасности персоналами социально значимых объектов.

Кроме того, с 1 по 5 мая Пучков поручил сформировать комплексные бригады из пожарных, спасателей, врачей и инспекторов для инструктажа с работниками социальных учреждений.

"Необходимо обеспечить полную готовность сил и средств МЧС России к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период праздников", - сказал глава МЧС России.