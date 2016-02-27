Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2016, 09:44

Происшествия

Бытовой городок сгорел на юго-западе города

На Синельниковской улице сгорели бытовки

На юго-западе столицы минувшей ночью произошел крупный пожар. Сгорел бытовой городок, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе главка МЧС Москвы.

На Синельниковской улице загорелось двухэтажное металлическое здание. Прибывшим на место событий пожарным достаточно быстро удалось локализовать возгорание.

В 2 часа ночи пламя было полностью ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал – люди успели выбежать из здания еще до прибытия пожарных.

Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров. Таким образом, пожар можно назвать достаточно крупным.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.

пожары возгорания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика