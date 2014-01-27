При пожаре в жилом доме в ЦАО спасли 8 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Восемь человек спасены при пожаре в жилом доме в Тверском районе Москвы, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

"В понедельник в 01.31 поступило сообщение о пожаре по адресу Вторая Миусская улица, дом 3/5. Пожарные прибыли на место ЧП в 01:39. В одной из квартир на десятом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома происходило загорание в комнате и частично в коридоре на общей площади около тридцати квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 02.23. В ходе тушения загорания спасли 8 человек - одного из горящей квартиры и семь - с вышележащих этажей. Пострадавших нет.

