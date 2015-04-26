Пожар в здании на Дербеневской набережной столицы потушили – МЧС

Спасатели пять часов тушили пожар на Дербеневской набережной

Пожар на втором этаже офисного здания на Дербеневской набережной потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В 2.29 пламя полностью ликвидировано. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 98 человек и 28 пожарных подразделений", – уточнили в ведомстве.

В ликвидации огня также учавствовали два пожарных катера "Надежда" и "Полковник Чернышев", которые использовались как насосы для подачи воды.

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По информации корреспондента телеканала "Москва 24", пожар начался в кафе, которое располагается офисном здании на Дербеневской набережной. По предварительной версии, там происходила подготовка к празднованию свадьбы. В какой-то момент на кухне вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании в доме № 7, строение 14 по Дербеневской набережной поступило на пульт дежурного около 21.03. Через пять минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

Во время тушения пожара движение по Дербеневской набережной было сильно затруднено. Столичные спасатели обращались к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда.

"Убедительная просьба не создавать помех в работе пожарно-спасательной техники и заранее выбирать пути объезда", – заявляли ранее в пресс-службе МЧС по Москве.