Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

26 апреля 2015, 08:06

Пожар в здании на Дербеневской набережной столицы потушили – МЧС

пожары кафе происшествия Дербеневская набережная чп МЧС Москвы

Спасатели пять часов тушили пожар на Дербеневской набережной

Пожар на втором этаже офисного здания на Дербеневской набережной потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В 2.29 пламя полностью ликвидировано. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 98 человек и 28 пожарных подразделений", – уточнили в ведомстве.

В ликвидации огня также учавствовали два пожарных катера "Надежда" и "Полковник Чернышев", которые использовались как насосы для подачи воды.

Жизнь в большом городе: действия при ЧС в Москве

По информации корреспондента телеканала "Москва 24", пожар начался в кафе, которое располагается офисном здании на Дербеневской набережной. По предварительной версии, там происходила подготовка к празднованию свадьбы. В какой-то момент на кухне вспыхнул пожар.

Ссылки по теме

Сообщение о возгорании в доме № 7, строение 14 по Дербеневской набережной поступило на пульт дежурного около 21.03. Через пять минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

Во время тушения пожара движение по Дербеневской набережной было сильно затруднено. Столичные спасатели обращались к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда.

"Убедительная просьба не создавать помех в работе пожарно-спасательной техники и заранее выбирать пути объезда", – заявляли ранее в пресс-службе МЧС по Москве.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать