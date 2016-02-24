Сретенский монастырь не пострадал от пожара

Фото: m24.ru

Здания Сретенского монастыря в столице не пострадали при пожаре. Об этом сообщается на официальном портале монастыря.

"В ночь на 24 февраля было оперативно потушено локальное возгорание синтетической пленки, прикрывающей снаружи строительные леса на строящемся храме. Повреждений возводящемуся собору и подсобным помещениям не нанесено", – говорится в сообщении. Испорченную пленку на храме заменят в течение нескольких дней.

Пожар произошел по адресу: Большая Лубянка, дом 19. Первый сигнал о ЧП поступил в 01:25. Прибывшие пожарные обнаружили, что на высоте 20 метров открытым пламенем горит строящийся храм, огнем охвачены строительные леса и материалы. Здание храма было обесточено, внутри никого не оказалось. В 02:16 пожар был локализован и в 03:12 потушен. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 75 человек