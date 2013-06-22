На северо-востоке Москвы произошел пожар в Останкинской башне

На северо-востоке столицы загорелась Останкинская башня

На северо-востоке Москвы загорелась Останкинская башня. Сильное возгорание произошло на 8-м этаже из-за замыкания электропроводки, сообщает телеканал "Москва 24".

В 15.50 пожар был потушен. Жертв удалось избежать, сгорела лишь мебель в одной из служебных комнат телебашни.

Напомним, сильнейший пожар на Останкинской башне произошел в августе 2000 года. Он стал одним из крупнейших техногенных катастроф, произошедших в Москве после распада Советского Союза.

Тогда в результате пожара погибли три человека, вещание большинства российских телеканалов на столичный регион было приостановлено.